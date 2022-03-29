atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Лекарство от щитовидной железы поступило в аптеки Новосибирска

29 марта 04:56
Фото: Медиахолдинг1Mi
В аптеки Новосибирска начали поступать партии лекарств от щитовидки «Эутирокс» и «Л-Тироксин». Однако их быстро раскупают.

Аптека «Акварель» на Красном проспекте получила упаковку препарата «Эутирокс» 27 марта. Уже утром на следующий день все запасы лекарства распродали, заказы шли даже по телефоны, цитирует фармацевта НГС.

Аптека «Фитоцентр Ромашка» в Краснообске получила 20 упаковок «Л-Тироксина». Препарат от щитовидной железы распродали буквально за час.

В нескольких новосибирских аптечных сетях лекарства продают строго по рецепту. Пока у них есть запасы упаковок «Эутирокса» и «Л-Тироксина».

Напомним, с нехваткой препаратов от щитовидной железы столкнулись жители Новосибирска в начале марта. Городские власти обещали ускорить поставку в ближайшее время.

Материалы по теме
Препараты для щитовидной железы пропали из аптек НовосибирскаПоставку лекарств от щитовидной железы вновь возобновят в Новосибирске
#Новости#Город
Подпишитесь
Очереди из добровольцев заметили у военкомата в Новосибирске
Вчера, 17:46
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52