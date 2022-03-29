Зарплаты бюджетников в России по указу Владимира Путина от 16 марта проиндексируют с 1 апреля 2022 года. Президент поручил подготовить предложения по повышению МРОТ, пенсий и выплат к 28 марта. Что было сделано к этой дате – последние новости в материале Atas.info.