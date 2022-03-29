До 28 марта 2022 года Правительство РФ ожидало предложения от Минтруда и Минфина по индексации ряда выплат, включая зарплаты работникам бюджетной сферы. На сегодняшний день известно, что решения ещё не приняты.
«Свои предложения совместно с министерством экономического развития и министерством финансов мы сейчас формируем. В ближайшее время они будут представлены», - сказал глава Министерства труда и развития Антон Котяков на заседании комитета Госдумы.
Глава государства сообщал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году следует повысить на 8,6% - в сумме до 13 890 рублей. Аналогично поступить с социальными пенсиями – увеличение примерно на 1100 рублей. После индексации размер пенсий вырастет от 6 295 рублей до 15 108. Каким категориям граждан положены эти суммы читайте в нашем материале.
Предложения от глав ведомств ещё не поступило, поэтому насколько повысят заработную плату бюджетникам остаётся догадкой. Можно предположить, что бюджетный сектор ждёт повышение до 9%.