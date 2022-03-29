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Повышение зарплаты бюджетникам в апреле 2022: что Путин поручил сделать к 28 марта

29 марта 03:49
Фото: Медиахолдинг1Mi
Зарплаты бюджетников в России по указу Владимира Путина от 16 марта проиндексируют с 1 апреля 2022 года. Президент поручил подготовить предложения по повышению МРОТ, пенсий и выплат к 28 марта. Что было сделано к этой дате – последние новости в материале Atas.info.

До 28 марта 2022 года Правительство РФ ожидало предложения от Минтруда и Минфина по индексации ряда выплат, включая зарплаты работникам бюджетной сферы. На сегодняшний день известно, что решения ещё не приняты.

«Свои предложения совместно с министерством экономического развития и министерством финансов мы сейчас формируем. В ближайшее время они будут представлены», - сказал глава Министерства труда и развития Антон Котяков на заседании комитета Госдумы.

Глава государства сообщал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году следует повысить на 8,6% - в сумме до 13 890 рублей. Аналогично поступить с социальными пенсиями – увеличение примерно на 1100 рублей. После индексации размер пенсий вырастет от 6 295 рублей до 15 108. Каким категориям граждан положены эти суммы читайте в нашем материале.

Предложения от глав ведомств ещё не поступило, поэтому насколько повысят заработную плату бюджетникам остаётся догадкой. Можно предположить, что бюджетный сектор ждёт повышение до 9%.

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#Новости#Зарплаты#Пенсии#Новосибирск#Экономика
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