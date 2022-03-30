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Новосибирец Дмитрий Симаев получил Орден Мужества в спецоперации на Украине

30 марта 09:03
Фото: pixabay.com
Майор Симаев получил ранение в бою и был перевезён в московскую больницу.

Уроженец Новосибирской области Дмитрий Симаев представили к Ордену Мужества за отвагу, проявленную в ходе спецоперации на Украине. Он был ранен в бою.

Дмитрий Симаев родом из села Новотроицк Северного района. Служил командиром танкового батальона 136 Гвардейской отдельной мотострелковой бригады. В ходе военной операции по защите Донбасса проявил мужество и был тяжело ранен.

Возглавляя своё подразделение, 9 марта он нанёс удар по позициям ВСУ. В бою боевая группа уничтожила восемь единиц бронетехники и 14 единиц спецтехники врага. Грамотные действия майора Симаева переломили бой в пользу Вооружённых сил Российской Федерации.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, майор Д.В. Симаев представлен к награждению орденом Мужества», - пишет «Северная газета».

Сейчас Дмитрий Симаев находится в больнице в Москве. Новосибирцы желают ему скорейшего выздоровления.

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