«Вооружённым силам Украины нанесён существенный урон, – заявил генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании 29 марта 2022. – Завоёвано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны. Из 152-х самолётов, находившихся в боевом составе ВСУ до начала операции, уничтожены 123, из 149-ти вертолётов - 77, из 180-ти комплексов ЗРК большой и средней дальности - 152. Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск».