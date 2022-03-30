Высокоточными ракетами уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий. Ракетным комплексом «Искандер» уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка, Донецкой области, сообщил на брифинге Минобороны РФ 30 марта, генерал-майор Игорь Конашенков.
В районе населенного пункта Тумень Ровенской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 военно-воздушных сил Украины.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 321 беспилотный летательный аппарат, 1752 танка и других боевых бронированных машин, 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1640 единиц специальной военной автомобильной техники.
«Вооружённым силам Украины нанесён существенный урон, – заявил генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании 29 марта 2022. – Завоёвано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны. Из 152-х самолётов, находившихся в боевом составе ВСУ до начала операции, уничтожены 123, из 149-ти вертолётов - 77, из 180-ти комплексов ЗРК большой и средней дальности - 152. Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск».
В целом основные задачи первого этапа операции выполнены, заявил Сергей Шойгу. Боевой потенциал ВСУ существенно снижен - это позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса.
Также 29 марта конструктивно прошел раунд мирных переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.
Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что первый день переговоров «прошел конструктивно», а Россия решила сделать два шага вперед навстречу украинцам по деэскалации конфликта. Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил по итогам переговоров в Стамбуле, что Минобороны РФ решило «кардинального сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях».
«При условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса возможность заключить мир станет ближе», - сказал Мединский. Подробнее об итогах переговоров в материале Atas.info.
По данным СМИ (РИА Новости) обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.