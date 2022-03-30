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Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 30 марта 2022

30 марта 02:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
Итоги первого этапа специальной военной операции на Украине подвел министр обороны РФ Сергей Шойгу 29 марта 2022. Вооруженные силы РФ продолжили уничтожать высокоточным оружием склады боеприпасов и ГСМ ВСУ 30 марта.
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Украина

Высокоточными ракетами уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий. Ракетным комплексом «Искандер» уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка, Донецкой области, сообщил на брифинге Минобороны РФ 30 марта, генерал-майор Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Тумень Ровенской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 военно-воздушных сил Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 321 беспилотный летательный аппарат, 1752 танка и других боевых бронированных машин, 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1640 единиц специальной военной автомобильной техники.

«Вооружённым силам Украины нанесён существенный урон, – заявил генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании 29 марта 2022. – Завоёвано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны. Из 152-х самолётов, находившихся в боевом составе ВСУ до начала операции, уничтожены 123, из 149-ти вертолётов - 77, из 180-ти комплексов ЗРК большой и средней дальности - 152. Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск».

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В целом основные задачи первого этапа операции выполнены, заявил Сергей Шойгу. Боевой потенциал ВСУ существенно снижен - это позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса.

Также 29 марта конструктивно прошел раунд мирных переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что первый день переговоров «прошел конструктивно», а Россия решила сделать два шага вперед навстречу украинцам по деэскалации конфликта. Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил по итогам переговоров в Стамбуле, что Минобороны РФ решило «кардинального сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях».

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«При условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса возможность заключить мир станет ближе», - сказал Мединский. Подробнее об итогах переговоров в материале Atas.info.

По данным СМИ (РИА Новости) обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

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