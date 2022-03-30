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Сквер может появиться за торговым центром «Роял Парк» в Новосибирске

30 марта 01:24
Фото: Медиахолдинг1Mi
Проект зелёной зоны власти Новосибирска вынесли на обсуждении горожан.

В Новосибирске планируют разбить сквер для семейного отдыха за торговым центром «Роял Парк». Информация об этом появилась на сайте «Зеленый Новосибирск».

Согласно дизайн-проекту, сквер площадью 1, 6 гектар станет зелёной зоной для жилых домов и комплексов в окрестности улицы Галущака. Сейчас территория является пойменной зоной реки Ельцовка-1.

Фото: http://green.novo-sibirsk.ru

В планах оформителей, разместить в новом сквере пешеходные и велодорожки, установить детскую игровую площадку, уличные тренажёры, разделить зону для выгула и тренировки собак. Также парк намерены озеленить и оснастить новой системы освещения.

«Проект разработан в сотрудничестве с департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска и ООО «СЗ «Сити Строй». На разработку собирали пожертвования», - говорится в сообщении.

На портале новосибирцы могут оставить свои отзывы о проекте. Обсуждение дизайна пройдет с 29 марта по 13 апреля.

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