Сквер может появиться за торговым центром «Роял Парк» в Новосибирске

В Новосибирске планируют разбить сквер для семейного отдыха за торговым центром «Роял Парк». Информация об этом появилась на сайте «Зеленый Новосибирск».
Согласно дизайн-проекту, сквер площадью 1, 6 гектар станет зелёной зоной для жилых домов и комплексов в окрестности улицы Галущака. Сейчас территория является пойменной зоной реки Ельцовка-1.
В планах оформителей, разместить в новом сквере пешеходные и велодорожки, установить детскую игровую площадку, уличные тренажёры, разделить зону для выгула и тренировки собак. Также парк намерены озеленить и оснастить новой системы освещения.
«Проект разработан в сотрудничестве с департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска и ООО «СЗ «Сити Строй». На разработку собирали пожертвования», - говорится в сообщении.
На портале новосибирцы могут оставить свои отзывы о проекте. Обсуждение дизайна пройдет с 29 марта по 13 апреля.