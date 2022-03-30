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Старый трамвай №13 переделают в кафе за НОВАТом в Новосибирске

30 марта 08:26
Фото: Медиахолдинг1Mi
Трамвай под кафе выделит мэрия Новосибирска.

В Новосибирске за оперным театром откроют кафе в старом трамвае. Городские власти выделят площадку для заведения в сквере в рамках проекта благоустройства.

По словам заместителя начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Марии Смирновой, объектом под кафе за НОВАТом станет легендарный трамвай №13. Его уже сняли с линии и готовят к размещению.

«В вагоне трамвая откроют кафе в рамках благоустройства сквера. Для него уже подготовлена специальная площадка», - уточнила Мария Смирнова в ходе пресс-конференции в ТАСС 30 марта.

Трамвай для этих целей выделит Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Точная дата открытия кафе пока не известна.

Также спикер отметила, что сейчас в сквере за оперным снесли аварийные деревья, готовят к посадке сосны, кустарники и сирень. В скором времени планируется развивать скверы «Гагаринский», «Воинский».

Отметим, дизайн-проект сквера власти утвердили ещё в 2019 году. Работы продолжаются уже два года.

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