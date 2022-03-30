Водитель фуры потерял сознание и столкнулся с легковушками в Новосибирске

Утром в среду, 30 марта, в новосибирском микрорайоне Обь-ГЭС водитель грузовика «ISUZU» врезался в легковые автомобили, потеряв сознание за рулём. На месте работал экипаж спасателей МАСС.
ДТП произошло около 07:39 утра в Советском районе на улице Приморская, 33. Водителю фуры стало плохо в пути, и он столкнулся с двумя автомобилями марки «Kia» и «Лада». На место выезжали спасатели МАСС и бригада скорой помощи.
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Врачи оказывали помощь потерявшему сознание водителю большегруза.
«Спасатели МАСС обеспечили противопожарную безопасность транспортных средств и их стабилизацию от перемещения на проезжей части», - уточнили в службе.
Специалисты напомнили, что водителям стоит быть внимательными и осторожными. При первых признаках недомогания, не садиться за руль.