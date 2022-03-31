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Дело о не невыплате зарплаты в мостостроительной компании возбудили в Новосибирске

31 марта 03:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
Компания имеет долг перед работниками в 4 млн рублей.

В Новосибирске возбудили дело о не выплате зарплаты в мостостроительной компании. Об этом информируют в пресс-службе прокуратуры.

По словам ведомства, 37 сотрудникам ООО «Мостостроительной компании «Сибирь»» с июля 2021 года не платили зарплату несколько месяцев. Фирма задолжала работникам более 4-х миллионов рублей.

Работодатель не принимал никаких мер по выплате денежных средств. По этой причине прокуратура передала материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Также было возбуждено уголовное дело.

Известно, что ООО «Мостостроительная компания "Сибирь"», создали в 2016 году. Фирма занимается строительством мостов и тоннелей, ремонтом различного оборудования и разработкой строительных проектов.

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