Менять логотипы начали уже сегодня, 31 марта. Первой реставрацию прошла «Золотая Нива».
«В течение месяца новые буквы появятся на всех станциях», — сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.
Известно, что в новом логотипе будут использованы цвета флага Новосибирска. Белый цвет символизирует чистоту и свободу, зеленый — экологичность метрополитена, синий цвет — символ Оби, красный — традиционный для метро во всех российских городах.
Работы выполнят за счет бюджета предприятия. Точная сумма смены логотипов - неизвестна.
Напомним, мэрия заплатила дизайнерам за оригинальный логотип и айдентику новогодней столицы, которую раскритиковали новосибирцы, почти полмиллиона рублей.