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Posted 3 апреля 2022, 08:39

Published 3 апреля 2022, 08:39

Modified 17 сентября 2022, 07:22

Updated 17 сентября 2022, 07:22

233 случая заражения коронавирусом выявили в Новосибирске за последние сутки

233 случая заражения коронавирусом выявили в Новосибирске за последние сутки

3 апреля 2022, 08:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
От Covid-19 скончались девять человек.

В Новосибирской области зафиксировали еще 233 заболевших коронавирусом. Новые данные представил оперштаб на 3 апреля 2022 года.

Так, за все время пандемии Covid-19 выявили у 251 873 человек. С выздоровлением выписались 1 312 пациентов.

Скончались от инфекции еще девять человек: мужчины в возрасте 55, 57, 72, 74 года и женщины в возрасте 50, 81, 82, 82, 90 лет. Всего в Новосибирской области от ковида скончались 5 403 больных.

В ковидных госпиталях находятся 988 человек. Среди них - 19 детей. В реанимационных отделениях находятся 146 зараженных, а к системе ИВЛ подключены 17 пациентов.

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#Общество#Новосибирск#Масочный режим#Коронавирус
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