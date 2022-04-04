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Posted 4 апреля 2022, 08:52

Published 4 апреля 2022, 08:52

Modified 17 сентября 2022, 07:23

Updated 17 сентября 2022, 07:23

Смертность в Новосибирской области превысила рождаемость

Смертность в Новосибирской области превысила рождаемость

4 апреля 2022, 08:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В прошлом году в феврале умерли 3 232 человек.

В Новосибирской области число умерших превышает число родившихся. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, количество родившихся в регионе оказалось почти в два раза меньше, чем умерших. В 2021 году в феврале умерли 3 232 человек, а родились 2 064 новорожденных.

Такое большое количество умерших считается новым антирекордом среди всех субъектов Сибирского округа. Следом в антирейтинге расположились Кемеровская область — 3 882 человек, третье — Красноярский край — 3 686 человек.

Всего в Сибири родились 11 724 человека, а умерли — 22 760 человек. В России, по данным Росстата, родились более 101 тысячи человек, а умерли — более 190 тысяч.

Так, у 739 человек COVID-19 стал основной причиной смерти. Это еще один антирекорд среди СФО. Далее среди субъектов идут Красноярский край — 674 и Омская область — 598.

Напомним, ранее новосибирский ЗАГС называл самые редкие имена младенцев. В этом году на свет появились мальчики с такими редкими именами, как Белояр, Антип, Данислав, Добромир, Емельян, Даниль, Аверьян, Владомир. Удивили сотрудников загсов родители, которые дали своим сыновьям имена Одиссей, Карло, Златан, Святозар, фрол, Фирдаус, Аян-Херел, Авраам-Узизэль, Рост, Маркс и даже Космос.

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#Общество#Новосибирск
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