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Posted 4 апреля 2022, 06:08

Published 4 апреля 2022, 06:08

Modified 17 сентября 2022, 07:23

Updated 17 сентября 2022, 07:23

Вынесен приговор «смотрящему за Новосибирском» - Бай получил 8,5 лет колонии

Вынесен приговор «смотрящему за Новосибирском» - Бай получил 8,5 лет колонии

4 апреля 2022, 06:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Адвокат подзащитного намерен обжаловать приговор.

В Новосибирске вынесли приговор авторитету Баю. Как пишет Сиб.фм, «Смотрящего за Новосибирском» обвиняют в занятии высшего положения в криминальной иерархии.

Сегодня, 4 апреля суд вынес приговор в отношении уроженца Чечни Бая-Али Солтаханова (Бай). Криминального авторитета приговорили к 8,5 годам колонии особого режима.

Atas.info стало известно, что по версии следствия, 36-летний чеченец отвечал за воровской общаг. В течение года (2020-2021) он контролировал деятельность небольших преступных банд и требовал от них подчинения. Кроме того, пропагандировал преступные традиции, его имя мелькало в многочисленных криминальных разборках в Новосибирской области. Бая задержали в январе 2021 года, у него изъяли телефоны и банковские карты. В 2006 году суд Чечни осудил его за бандитизм и разбои и назначил 14 лет колони.

После того, как Бай узнал свой приговор, он заявил, что решение суда несправедливо. Солтаханов категорически отрицает предъявленное ему обвинение. Ранее жена задержанного утверждала, что ее мужа правоохранители вынуждают признать свою вину, угрожая устроить неприятности его близким.

Адвокат Солтаханова намерен обжаловать судебный приговор. Изначально прокурор запрашивал 11 лет колонии.

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#Криминал#Новосибирск
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