Вынесен приговор «смотрящему за Новосибирском» - Бай получил 8,5 лет колонии

Atas.info стало известно, что по версии следствия, 36-летний чеченец отвечал за воровской общаг. В течение года (2020-2021) он контролировал деятельность небольших преступных банд и требовал от них подчинения. Кроме того, пропагандировал преступные традиции, его имя мелькало в многочисленных криминальных разборках в Новосибирской области. Бая задержали в январе 2021 года, у него изъяли телефоны и банковские карты. В 2006 году суд Чечни осудил его за бандитизм и разбои и назначил 14 лет колони.