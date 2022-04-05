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Posted 5 апреля 2022, 09:58

Published 5 апреля 2022, 09:58

Modified 17 сентября 2022, 07:23

Updated 17 сентября 2022, 07:23

Школу для водителей общественного транспорта откроют в Новосибирске

Школу для водителей общественного транспорта откроют в Новосибирске

5 апреля 2022, 09:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Это позволит устранить проблему дефицита кадров на муниципальных предприятиях транспорта.

На базе ПАТП-4 в Новосибирске планируют создать школу подготовки водителей муниципального транспорта. Об этом заявил 5 апреля на аппаратном заседании мэр Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, перед городскими транспортными предприятиями стоит задача устранить нехватку кадров. Необходимо набрать и обучить водителей, чтобы обеспечить работу транспорта по графику.

Начальник управления пассажирских перевозок города Владимир Кондауров отметил, что ситуация с укомплектованием ПАТП-4 стабилизируется. За март трудоустроили 90 водителей, осталось набрать ещё 39 человек.

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#Транспорт
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