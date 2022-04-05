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Posted 5 апреля 2022, 07:35

Published 5 апреля 2022, 07:35

Modified 17 сентября 2022, 07:23

Updated 17 сентября 2022, 07:23

ТОП-5 самых загадочных могил Новосибирска назвал краевед Матвеев

ТОП-5 самых загадочных могил Новосибирска назвал краевед Матвеев

5 апреля 2022, 07:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На надгробных памятниках указаны совершенно разные надписи: "любимому", "зверски убитому".

Краевед из Новосибирска Александр Матвеев озвучил места с самыми странными могилами в городе. Об этом блогер-краевед рассказал в своем Телеграм-канале.

5 самых загадочных захоронений в Новосибирске

«Любимый С. В. И.»

Эта могила находится в Заельцовском кладбище. Кому принадлежит данное захоронение – остается неизвестным. На достаточно скромном надгробии виднеется уже почти стертая подпись: «Любимый С. В. И.».

Строители Комсомольского ж/д моста

На левом берегу, недалеко от Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь можно найти могилы рабочих. Много лет назад они участвовали в строительстве этого моста. Примечательно, что все надгробия повернуты именно в его сторону. Считается, что строители, которые не дожили до завершения стройработ, смогли таким образом увидеть результат трудов.

«Здесь зверски убит рукой злодея 7-летний…»

В лесу, в районе улицы Объединения, можно увидеть могильный памятник, который усыпан детскими игрушками. На нем есть надпись: «Здесь зверски убит рукой злодея 7-летний Короткевич Женя».

Точных данных о том, кто совершил это преступление в 1979 год - нет. Однако многие новосибирцы говорят, что один ранее судимый мужчина жестоко отомстил матери мальчику за то, что та не дождалась его из мест заключения.

Парк на костях Толи Архангельского

Сейчас на месте городского кладбища располагается знаменитый парк «Березовая роща». Еще в начале 2000-х годов там можно было встретить сохранившиеся могильные плиты, в том числе 8-летнему Толе Архангельскому, умершему в 1937 году. В наше время никаких могильных плит там уже нет. Сейчас над костями ребёнка катаются на аттракционах и едят сладкую вату его юные сверстники, рассказывает Матвеев.

Мемориальный памятник убитому мужчине в 90-е

В лесополосе у остановки «ИКЭМ» в Нижней Ельцовке можно найти примечательный гранитный камень. Краевед отмечает, что он не надгробный, а мемориальный. Судя по надписи, на этом месте в 90-е годы убили молодого мужчину Михаила Зольникова.

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#Город#Новосибирск
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