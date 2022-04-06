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Posted 6 апреля 2022, 09:29

Published 6 апреля 2022, 09:29

Modified 5 августа 2022, 12:28

Updated 5 августа 2022, 12:28

38 мостов отремонтируют в Новосибирской области до 2026 года

38 мостов отремонтируют в Новосибирской области до 2026 года

6 апреля 2022, 09:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Реконструкция 8 мостовых сооружений начнётся в 2022 году.

В Новосибирской области региональный ТУАД планирует за пять лет капитально отремонтировать 38 мостов. Работы на восьми сооружениях обещают начать в 2022 году.

По сообщению Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД), в текущем году введут в эксплуатацию 6 мостов. Также ремонт ещё 2 сооружений закончат в 2023 году.

Список мостов, нуждающихся в реконструкции, формирует ведомство каждый год. Фактическое состояние путепроводов в регионе выясняют специальные комиссии.

В пятилетний план ТУАД - с 2022 - 2026 годы - входит разработка проектно-сметной документации на капремонт 14 мостовых сооружений на трассах областного значения. Также намечена разработка сметы на реконструкцию 10 путепроводов с реализацией в 2024-2026 годах.

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