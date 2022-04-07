ФАС проверит жалобу на завышение аренды в Центральном рынке Новосибирска

Глава управления отметил, что ведомство уже направило письмо об ответственном ценообразовании в адрес администрации рынка. Помимо этого, уведомило о происходящем уполномоченные органы. Дмитрий Сухоплюев дополнил, что окончательного решения по данному делу еще нет.