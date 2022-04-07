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Posted 7 апреля 2022, 02:23

Published 7 апреля 2022, 02:23

Modified 17 сентября 2022, 07:23

Updated 17 сентября 2022, 07:23

ФАС проверит жалобу на завышение аренды в Центральном рынке Новосибирска

ФАС проверит жалобу на завышение аренды в Центральном рынке Новосибирска

7 апреля 2022, 02:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Арендодатели подняли ценник до 10%.

В Новосибирске антимонопольная служба организовала проверку жалоб продавцов Центрального рынка на завышение стоимости аренды. Об этом заявил руководитель УФАС по региону Дмитрий Сухоплюев.

Продавцы Центрального рынка пожаловались в УФАС о резком росте арендной ставки на 10 %. В сообщении новосибирцы обвинили руководство рынка.

Глава управления отметил, что ведомство уже направило письмо об ответственном ценообразовании в адрес администрации рынка. Помимо этого, уведомило о происходящем уполномоченные органы. Дмитрий Сухоплюев дополнил, что окончательного решения по данному делу еще нет.

Напомним, ранее УФАС не нашло нарушений в росте цен на сахар в Новосибирске. Не выявлено ни одного случая злоупотребления по накрутке цен, а также никакого сговора.

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#Бизнес#Новосибирск
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