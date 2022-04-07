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Posted 7 апреля 2022,, 01:42

Published 7 апреля 2022,, 01:42

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

Паводок затопил трассу в Новосибирской области

Паводок затопил трассу в Новосибирской области

7 апреля 2022, 01:42
Фото: Медиахолдинг1Mi
Последствия аварии устраняли 6 апреля.

В Новосибирской области паводковые воды затопили трассу К-17Р. Перелив произошел на 248 километре автодороги.

Растаявший снег затопил 10-метровый участок дороги. Вчера, 6 апреля сотрудники «Новосибирскавтодора» устраняли последствия аварии.

По сообщению от Территориального управления автодорог, ширина перелива достигла 30 метров, а глубина составила 4 сантиметра. Паводковые воды размыли несколько метров обочины.

«Начало подмывать асфальтобетон. На этой же дороге немного дальше водами вырвало раструб и кольцо водопропускной трубы», — уточнили в ТУАД.

Напомним, в Бердске улицу полностью затопило канализационными водами. Местные жители с трудом добираются домой из-за затопленного единственного въезда на улицу

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