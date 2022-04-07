Школьникам подняли стоимость бесплатного обеда в Новосибирске до 70 рублей

Posted 7 апреля 2022, 10:06
Published 7 апреля 2022, 10:06
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
В Новосибирской области школьникам подняли ценник на обед. Соответствующая информация появилась на сайте мэрии 23 марта 2022.
В школах увеличили себестоимость бесплатного горячего питания для учеников младших классов на 7%, то есть на 4 рубля и 53 копейки.
В объявлении от властей указано, что такая мера фактически повышает стоимость еды до 70 рублей в день. В стоимость входит горячее питание, завтрак и обед.