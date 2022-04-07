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Posted 7 апреля 2022, 01:29

Published 7 апреля 2022, 01:29

Modified 17 сентября 2022, 07:23

Updated 17 сентября 2022, 07:23

Водители автобуса № 28 отказались ехать по плохой дороге в Новосибирске

Водители автобуса № 28 отказались ехать по плохой дороге в Новосибирске

7 апреля 2022, 01:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сервис 2ГИС свидетельствует об обратном - автобусы доезжают до конечной станции.

В Новосибирске водители автобусного маршрута № 28 отказались ездить до конечной остановки из-за плохой дороги в городе. Жители Ленинского района пожаловались на плохое качество проезжей части.

Так, водители автобусов № 28 не доезжают до конечного маршрута 7 остановок. Пассажиры выходят на Бульваре Победы. Такие «забастовки» начались еще весной. После оттепели на городских дорогах появились глубокие ямы. Водители принципиально отказались ездить по плохой дороге и от потери времени в пробках.

По данным 2ГИС, автобусы маршрута № 28 все-таки доезжают до конечной остановки. Это видно по картам.

Напомним, ранее в Новосибирске пассажирский автобус №39 выбил стекло маршрутке №18 на остановке. Общественный транспорт не поделил пассажиров.

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#Транспорт#Новосибирск
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