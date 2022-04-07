Водители автобуса № 28 отказались ехать по плохой дороге в Новосибирске

Так, водители автобусов № 28 не доезжают до конечного маршрута 7 остановок. Пассажиры выходят на Бульваре Победы. Такие «забастовки» начались еще весной. После оттепели на городских дорогах появились глубокие ямы. Водители принципиально отказались ездить по плохой дороге и от потери времени в пробках.