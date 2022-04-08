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Posted 8 апреля 2022, 08:28

Published 8 апреля 2022, 08:28

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Начальница почты похитила свыше 1 млн рублей в Новосибирской области

Начальница почты похитила свыше 1 млн рублей в Новосибирской области

8 апреля 2022, 08:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Женщина уже вернула почтовому отделению 200 тысяч рублей.

В Новосибирской области перед судом предстанет 50-летняя начальница почтового отделения в Каргате, которая украла более 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, женщина являлась руководитель почты в Новосибирской области с 2017 по 2020 год. За это время она похитила казённые деньги в общей сумме более миллиона рублей.

Сибирячка присвоила товарно-материальные ценности на 435 тысяч рублей, а также деньги в размере более 700 тысяч рублей. Ими она распорядилась по собственному усмотрению.

Известно, что общая сумма похищенного составила более 1 миллиона рублей. При этом, 200 тысяч женщина уже вернула учреждению.

«Происшествие не отразилось на клиентах. Все свои обязательства перед ними Почта выполнила в полном объеме. Факт присвоения выявила служба безопасности компании. Материалы служебной проверки мы сразу передали в правоохранительные органы. Мы сожалеем, что в нашей команде был такой недобросовестный сотрудник. Мы усилили систему отбора и контроль за персоналом почтовых отделений Новосибирской области», - сообщили в Почта России.

В скором времени женщину ожидает суд. Санкции статьи предусматривают наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в 2019 году другая начальница отделения почты в селе Марусино в Новосибирской области похитила 710 тысяч рублей.

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