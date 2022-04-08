Начальница почты похитила свыше 1 млн рублей в Новосибирской области

«Происшествие не отразилось на клиентах. Все свои обязательства перед ними Почта выполнила в полном объеме. Факт присвоения выявила служба безопасности компании. Материалы служебной проверки мы сразу передали в правоохранительные органы. Мы сожалеем, что в нашей команде был такой недобросовестный сотрудник. Мы усилили систему отбора и контроль за персоналом почтовых отделений Новосибирской области», - сообщили в Почта России.