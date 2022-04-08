Начальница почты похитила свыше 1 млн рублей в Новосибирской области

Posted 8 апреля 2022, 08:28
Published 8 апреля 2022, 08:28
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
В Новосибирской области перед судом предстанет 50-летняя начальница почтового отделения в Каргате, которая украла более 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
По данным ведомства, женщина являлась руководитель почты в Новосибирской области с 2017 по 2020 год. За это время она похитила казённые деньги в общей сумме более миллиона рублей.
Сибирячка присвоила товарно-материальные ценности на 435 тысяч рублей, а также деньги в размере более 700 тысяч рублей. Ими она распорядилась по собственному усмотрению.
Известно, что общая сумма похищенного составила более 1 миллиона рублей. При этом, 200 тысяч женщина уже вернула учреждению.
«Происшествие не отразилось на клиентах. Все свои обязательства перед ними Почта выполнила в полном объеме. Факт присвоения выявила служба безопасности компании. Материалы служебной проверки мы сразу передали в правоохранительные органы. Мы сожалеем, что в нашей команде был такой недобросовестный сотрудник. Мы усилили систему отбора и контроль за персоналом почтовых отделений Новосибирской области», - сообщили в Почта России.
В скором времени женщину ожидает суд. Санкции статьи предусматривают наказание в виде до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в 2019 году другая начальница отделения почты в селе Марусино в Новосибирской области похитила 710 тысяч рублей.