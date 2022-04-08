Все о тотальном диктанте 2022: какого числа, где написать, кто автор текста, дикторы

Один из дистанционных форматов предусматривает написание на компьютере с автоматической проверкой текста. Другой – на бланке с самопроверкой онлайн. Остальные могут посетить площадки акции в своём городе. Ознакомится с ними можно на сайте totaldict.ru, там же необходимо зарегистрироваться.