Колонию для рецидивистов ИК-21 ликвидировали в Новосибирской области

К слову колонии расформировывают по всей России уже десяток лет. О массовом закрытии тюрем в рамках реформы системы наказаний ещё в 2009 году сообщал руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Реймер в ходе первого Всероссийского форума общественных наблюдательных комиссий.