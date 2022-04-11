Пропавшего в Новосибирске рэпера с татуировкой на лице нашли мертвым

Posted 11 апреля 2022, 01:34
Published 11 апреля 2022, 01:34
Modified 25 декабря, 15:37
Updated 25 декабря, 15:37
В Новосибирске нашли пропавшего 29-летнего Дмитрия Егорова. Об этом сообщили в поисковом отряде «Маяк».
Мужчина пропал еще 8 марта. Он ушел из дома на улице Дружбы в Ленинском районе и без вести пропал. Родители Дмитрия предлагали за информацию о местонахождении их сына 300 тысяч рублей.
В воскресенье, 10 апреля стало известно, что молодой человек найден мертвым. Причины не разглашаются.
«Сегодня закончены поиски пропавшего Егорова Дмитрия. К сожалению, мужчина найден погибшим. Отряд выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — сообщили волонтеры.
В Следственном комитете по региону сообщили, что тело Дмитрий 10 апреля нашли на территории парка Кирова в Ленинском районе.
10 апреля на территории ПКиО «Сад Кирова» было обнаружено тело 29-летнего молодого человека без видимых признаков насильственной смерти, – сообщили в ведомстве.