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Posted 11 апреля 2022, 01:34

Published 11 апреля 2022, 01:34

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

Пропавшего в Новосибирске рэпера с татуировкой на лице нашли мертвым

11 апреля 2022, 01:34
Мама Дмитрия рассказывала, что их сын никогда не уходил из дома. Он занимался музыкой, был вежливым и общительным. Месяц назад он вышел из дома и больше не вернулся.

В Новосибирске нашли пропавшего 29-летнего Дмитрия Егорова. Об этом сообщили в поисковом отряде «Маяк».

Мужчина пропал еще 8 марта. Он ушел из дома на улице Дружбы в Ленинском районе и без вести пропал. Родители Дмитрия предлагали за информацию о местонахождении их сына 300 тысяч рублей.

В воскресенье, 10 апреля стало известно, что молодой человек найден мертвым. Причины не разглашаются.

«Сегодня закончены поиски пропавшего Егорова Дмитрия. К сожалению, мужчина найден погибшим. Отряд выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — сообщили волонтеры.

Обновлено

В Следственном комитете по региону сообщили, что тело Дмитрий 10 апреля нашли на территории парка Кирова в Ленинском районе.

10 апреля на территории ПКиО «Сад Кирова» было обнаружено тело 29-летнего молодого человека без видимых признаков насильственной смерти, – сообщили в ведомстве.

#Происшествия#Новосибирск#Пропажа
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