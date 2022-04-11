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Posted 11 апреля 2022, 01:52

Published 11 апреля 2022, 01:52

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Семья порезала руки и ноги в общественном бассейне в Новосибирске

Семья порезала руки и ноги в общественном бассейне в Новосибирске

11 апреля 2022, 01:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Женщина рассказала, что они с семьей порезались о сколотую плитку.

В Новосибирске семья порезала ноги и руки в общественном бассейне. Об этом рассказала пострадавшая женщина на сайте отзывов «Фламп».

По словам жительницы Новосибирска, они с мужем и ребенком пошли купаться в бассейн сауны на Ключ-Камышенском плато. Екатерина отметила, что купаются в этом месте они с семьей не первый раз. До последнего раза все визиты в бассейн были удачными, но этот – стал исключением. Во время последнего посещения вся семья порезалась о сколотую плитку в бассейне.

«Ребёнок сильно порезал ногу и руку. Пока бегала в аптеку за бинтами и перекисью, почувствовала боль. Оказалось, тоже порезаны ноги. У мужа ситуация такая же, даже шорты, в которых купался, оказались порезаны», — написала Екатерина

Также женщина добавила, что купаться в таком бассейне очень опасно. Она посоветовала руководству сделать там ремонт.

«Мы шли отдохнуть семьёй в выходной, а получили столько боли и слёз за свои же деньги», — пожаловалась сибирячка.

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#Происшествия#Новосибирск
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