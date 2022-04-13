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Posted 13 апреля 2022, 03:52

Published 13 апреля 2022, 03:52

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Филологи назвали типичные ошибки на «Тотальном диктанте» в Новосибирске

Филологи назвали типичные ошибки на «Тотальном диктанте» в Новосибирске

13 апреля 2022, 03:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На одной из площадок акции насчитали около 10 % отличников.

Новосибирские филологи раскрыли основные ошибки, допущенные участниками на «Тотальном диктанте». Итоги прокомментировала глава экспертной комиссии Марина Шильман в ходе пресс-конференции ТАСС.

«Тотальный диктант» проводили в Новосибирске 9 апреля на 69 площадках. На одной из них на правом берегу зафиксировали около 10% пятерок, в левобережной части около 5%, сказала Шильман.

Филолог Галина Мандрикова отметила, что диктант в этом году был непростым. Текст был насыщен устаревшими словами, поэтому люди часто допускали опечатки.

Иногда участники слышали другое слово, вместо правильно и ошибались. Чаще путались в словосочетании «Господь управил».

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