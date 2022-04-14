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Posted 14 апреля 2022, 07:24

Published 14 апреля 2022, 07:24

Modified 5 августа 2022, 12:31

Updated 5 августа 2022, 12:31

Мэр Локоть назвал стройку четвертого моста причиной пыли в левобережье Новосибирска

Мэр Локоть назвал стройку четвертого моста причиной пыли в левобережье Новосибирска

14 апреля 2022, 07:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, почему Ленинский район самый пыльный в городе.

Ленинский район Новосибирска синоптики признали самым пыльным на апрель 2022 года. Мэр Анатолий Локоть объяснил, что виной всему крупные стройки и работа техники в левобережной части города из-за которых поднимается пыль.

«Ситуация с пылью обострилась введением строительных площадок на площадях Труда и Энергетиков в Ленинском районе. Там раскапывают землю, возят на большегрузах стройматериалы. Всё для возведения нового четвертого моста и ремонта дамбы. На этих участках мы попросту не можем остановить движение», - заявил мэр Новосибирска Локоть в ходе «Часа прессы» 14 апреля.

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Градоначальник добавил, что весной уборке улиц уделяется большое внимание. Дорожники сгребают вручную мусор и вывозят из города. Потом выгоняют моющую технику и пылесосы, с помощью которых убирают пыль.

Анатолий Локоть добавил, что по завершению строительных работ в Ленинском районе планируют провести поддерживающий ремонт. Также он пожелал, чтобы и люди не забывали о порядке и вышли 23 апреля на общегородской субботник.

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#Город
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