Мэр Локоть назвал стройку четвертого моста причиной пыли в левобережье Новосибирска

Posted 14 апреля 2022, 07:24
Published 14 апреля 2022, 07:24
Modified 5 августа 2022, 12:31
Updated 5 августа 2022, 12:31
Ленинский район Новосибирска синоптики признали самым пыльным на апрель 2022 года. Мэр Анатолий Локоть объяснил, что виной всему крупные стройки и работа техники в левобережной части города из-за которых поднимается пыль.
«Ситуация с пылью обострилась введением строительных площадок на площадях Труда и Энергетиков в Ленинском районе. Там раскапывают землю, возят на большегрузах стройматериалы. Всё для возведения нового четвертого моста и ремонта дамбы. На этих участках мы попросту не можем остановить движение», - заявил мэр Новосибирска Локоть в ходе «Часа прессы» 14 апреля.
Градоначальник добавил, что весной уборке улиц уделяется большое внимание. Дорожники сгребают вручную мусор и вывозят из города. Потом выгоняют моющую технику и пылесосы, с помощью которых убирают пыль.
Анатолий Локоть добавил, что по завершению строительных работ в Ленинском районе планируют провести поддерживающий ремонт. Также он пожелал, чтобы и люди не забывали о порядке и вышли 23 апреля на общегородской субботник.