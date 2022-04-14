Разбирать самовольные объекты начнут в Новосибирске – 70 из них спасет мораторий

Также депутаты поддержали мораторий на демонтаж до 1 января 2023 года нестационарных торговых объектов, по которым ранее имелись договоры на размещение, и которые продолжают вносить арендную плату в бюджет города. Такой мораторий является частью плана по обеспечению устойчивости экономики Новосибирской области, утвержденного 21 марта 2022 губернатором Андреем Травниковым.