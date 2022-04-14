atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 апреля 2022, 09:17

Published 14 апреля 2022, 09:17

Modified 5 августа 2022, 12:31

Updated 5 августа 2022, 12:31

Разбирать самовольные объекты начнут в Новосибирске – 70 из них спасет мораторий

Разбирать самовольные объекты начнут в Новосибирске – 70 из них спасет мораторий

14 апреля 2022, 09:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Комиссия горсовета Новосибирска одобрила предложение разбирать самовольные нестационарные торговые объекты и вывозить по частям. Борьбу с незаконными нестационарными постройками тормозило решение, требовавшее вывозить их целиком. Но, благодаря мораторию, 70 таких объектов останутся на своем месте до конца 2022 года.

Борьбу с незаконными магазинами, кафе, павильонами, автомойками в Новосибирске осложняло решение горсовета, согласно которому их требовалось вывозить целиком.

«Новое понятие «демонтаж нестационарного объекта» предусматривает возможность разбора самовольного нестационарного объекта на конструктивные элементы с перемещением в места хранения, если объект невозможно переместить без нарушения его целостности», - рассказал начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Денис Колмаков на комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству 14 апреля 2022.

Зампредседателя горсовета Антон Тыртышный поинтересовался, как быть с фактически капитальными строениями, которые «часто прячутся под видом нестационарных»?

«Именно поэтому, «нахлебавшись» с демонтажом такого рода объектов, когда оказывалось, что без нарушения целостности их демонтировать невозможно, пришли к выводу о необходимости внесения изменений в решение. Подавляющее большинство объектов требует разбора», - пояснил Колмаков. Депутаты проголосовали «за» единогласно.

Также депутаты поддержали мораторий на демонтаж до 1 января 2023 года нестационарных торговых объектов, по которым ранее имелись договоры на размещение, и которые продолжают вносить арендную плату в бюджет города. Такой мораторий является частью плана по обеспечению устойчивости экономики Новосибирской области, утвержденного 21 марта 2022 губернатором Андреем Травниковым.

Мораторием на снос по оценке мэрии смогут воспользоваться владельцы примерно 70 объектов из 200, подлежавших демонтажу. При условии выплаты всех задолженностей до конца мая.

Материалы по теме
Власти Новосибирской области определили приоритеты по поддержке экономики регионаНовосибирский губернатор Травников исключил риск дефолта726 предприятий ликвидировано в Новосибирской области с начала спецоперации
#Город#Новосибирск#Губернатор#Травников#Мораторий
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика