Топливо для автомобилей подешевело в Новосибирской области за месяц

Posted 14 апреля 2022, 05:17
Published 14 апреля 2022, 05:17
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
Цены на топливо для автомобилей упали в Новосибирской области за март 2022 года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Новосибирскстата.
На заправках Новосибирска газомоторное топливо подешевело на 5,3%, стоимость дизельного снизилась на 1,5%, а автомобильного бензина марок АИ-92 и АИ-95 – на 0,1%. Подобная динамика зафиксирована во всех регионах Сибири.
На данный момент самая низкая цен на газовое моторное топливо зафиксирована в Республике Хакасия - 22,83 рубля. Дороже всего заправляться в Республике Тыва - 30,98 рублей. В Новосибирской области стоимость горючего составляет 25,73 рублей, дешевле только в Томской области (24,96 руб.).
Автомобильный бензин марки АИ-92 в нашем регионе сейчас стоит 45,84 рублей, АИ-95 – 48,95 руб; АИ-98 – 58,69 руб. По Сибири это средняя цена.