Авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Новосибирска в Анапу

Posted 16 апреля 2022, 09:13
Published 16 апреля 2022, 09:13
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
С июня по сентябрь авиакомпания «Победа» не будет осуществлять полеты из Новосибирска и ещё восьми городов в Анапу. Об этом говорится на сайте компании.
Авиарейсы отменили в Анапу из Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска. Решением послужило влияние нескольких факторов, отметили в «Победа».
Авиакомпания предлагает пассажирам полный возврат денег за билеты. Средства вернутся в течении недели.
Стоит отметить, полеты в Анапу доступны из аэропорта Толмачево авиакомпанией S7.
Ранее Atas.info писал, в какие страны лучше не лететь новосибирцам на майские праздники, ведь там могут избить.