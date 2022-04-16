Жарить шашлыки запретили новосибирцам до 10 мая

Posted 16 апреля 2022, 11:05
Published 16 апреля 2022, 11:05
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
В Новосибирской области запретили разжигать костры и жарить шашлыки на дачах с 15 апреля по 10 мая 2022 года. Нарушителям грозят штрафы.
Согласно постановлению губернатора Андрея Травникова, в Новосибирской области введен противопожарный режим. На 25 дней сибирякам запрещено разводить костры в лесах, готовить еду на открытом огне, сжигать мусор и траву.
За нарушения дачникам грозят штрафы в размере от 1000 до 5000 тысяч рублей. Контролировать ситуацию будут сотрудники МЧС.
Напомним, утром 16 апреля пенсионер из Новосибирской области спалил свой дом, поджигая в огороде сухую траву. Также полностью выгорела деревня в Венгеровском районе.