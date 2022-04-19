СГК опубликовала рейтинг худших УК и ТСЖ Новосибирска

Также в СГК добавили, что жилищные организации задолжали СГК в 2021 году более 250 млн рублей. Долг вырос на 45,9% (в сравнении с 2020г.). В первом квартале 2022 года жилищные организации сократили дебиторскую задолженность на 22,4%.