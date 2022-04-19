СГК опубликовала рейтинг худших УК и ТСЖ Новосибирска

Posted 19 апреля 2022, 04:59
Published 19 апреля 2022, 04:59
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
Сибирская генерирующая компания составила рейтинг лучших и худших управляющих компаний и ТСЖ в Новосибирске за 2021 год. Лидерство определялось исходя из платежной дисциплины компаний.
Так, в антирейтинге лидерскую позицию заняла ООО УК «Новый город». Известно, что компания управляет 10 домами в Новосибирске. Задолженность у УК в 2021 году превысила 10 миллионов рублей.
Второе место в антирейтинге занимает ООО УК «СибДом». Компания управляет пятью домами, а ее долг превышает 6 миллионов рублей.
Третье место занимает ООО УК «Все дома». Долг компании составил 5,3 миллиона рублей.
Четвертое место у ООО УК «Мастер-Дом». В ее управлении три дома. Сумма долга превышает 4 миллионов рублей.
Пятое место в антирейтинге занимает ООО УК «Огни Сибири». Долг составил 3,6 миллиона рублей.
Также в СГК добавили, что жилищные организации задолжали СГК в 2021 году более 250 млн рублей. Долг вырос на 45,9% (в сравнении с 2020г.). В первом квартале 2022 года жилищные организации сократили дебиторскую задолженность на 22,4%.
Назван список и лучших организаций по платежам за отопление и горячую воду. Первое место у ЖК «Южный-3». Второе - у ТСЖ «Олимпийский-2». Третье место занимает ТСЖ «Бирюса». Четвертую и пятую позицию занимают ТСЖ «Кирова, 108» и ООО УК «Жуковка».