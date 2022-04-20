Дачные автобусы запустят с 23 апреля в Новосибирске

Садоводы смогут ездить до своих участков на автобусах № 51л «Нижняя Ельцовка – с/о "Отдых-2» и № 77л «Ул. Ветлужская – Сады». Курсирование муниципального транспорта запланировано с 23 апреля по 1 октября 2022 года.