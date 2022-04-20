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Posted 20 апреля 2022, 09:11

Published 20 апреля 2022, 09:11

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Дачные автобусы запустят с 23 апреля в Новосибирске

Дачные автобусы запустят с 23 апреля в Новосибирске

20 апреля 2022, 09:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Муниципальные маршруты начнут ходить до садовых товариществ ежедневно, кроме понедельников.

В Новосибирске начнут ходить автобусы до садовых обществ с 23 апреля по 1 октября. Всего запустят два маршрута для дачников.

Садоводы смогут ездить до своих участков на автобусах № 51л «Нижняя Ельцовка – с/о "Отдых-2» и № 77л «Ул. Ветлужская – Сады». Курсирование муниципального транспорта запланировано с 23 апреля по 1 октября 2022 года.

Дачные автобусы будут ходить ежедневно, кроме понедельников. Стоимость проезда составит 26 рублей. Для пассажиров будет доступна бесконтактная оплата.

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