Рекордное число пожаров зафиксировали в Новосибирской области

С начала апреля 2022 года в Новосибирской области зарегистрировали 6 894 термические точки, что больше аналогичного периода двух прошлых лет. О пожароопасной обстановке рассказал глава регионального ГУ МЧС России Виктор Орлов на пресс-конференции в ТАСС.