Рекордное число пожаров зафиксировали в Новосибирской области

Posted 20 апреля 2022, 08:56
Published 20 апреля 2022, 08:56
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
С начала апреля 2022 года в Новосибирской области зарегистрировали 6 894 термические точки, что больше аналогичного периода двух прошлых лет. О пожароопасной обстановке рассказал глава регионального ГУ МЧС России Виктор Орлов на пресс-конференции в ТАСС.
В этом месяце огнеборцы выезжали на 3 479 вызовов о пожарах в полях и лесах региона. Самая сложная ситуация была 16 апреля, когда зарегистрировали рекордное количество термоактивных точек - 1 495.
По словам Виктора Орлова, в Новосибирской области за месяц число пожаров увеличилось на 80-90%. Большая часть из них, 3 479 случаев – это ландшафтные возгорания.
«Выросло число тепловых аномалий от горения мусора, пала сухой травы, пожары в лесах. На всё повлиял человеческий фактор, а именно поджоги. На данный момент количество возгораний является новым антирекордом региона», - отметил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области.
До сих пор самыми часто горящими районами признаны Куйбышевский, Убинский и Каргатский.