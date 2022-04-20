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Posted 20 апреля 2022, 08:31

Published 20 апреля 2022, 08:31

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

В Новосибирской области под колесами поезда погибла 90-летняя женщина

В Новосибирской области под колесами поезда погибла 90-летняя женщина

20 апреля 2022, 08:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Трагический несчастный случай произошел на ЖД-станции Каргат.

Днем 19 апреля поезд насмерть сбил 90-летнюю пенсионерку на железнодорожной станции Каргат в Новосибирской области. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу.

По данным ведомства, пожилая женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте, а на встречу двигался товарный состав. Старушка в возрасте 90 лет скончалась на месте.

Машинист локомотива экстренно затормозил, однако столкновение избежать не удалось. Обстоятельства трагедии выясняют полицейские.

Напомним, 18 апреля в Новосибирской области погиб 58-летний мужчина под тепловозом. Он пытался под ним перелезть.

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#Происшествия
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