43-летняя женщина из Новосибирска не может устроиться на работу из-за возраста

Posted 21 апреля 2022, 01:53
Published 21 апреля 2022, 01:53
Modified 16 августа 2022, 22:33
Updated 16 августа 2022, 22:33
В Новосибирске женщина не может устроиться на работу из-за своего возраста. В беседе с НГС Ирина рассказала, что часто сталкивается с отказами от работодателей, которые чаще всего предпочитают брать в коллектив молодых людей.
Ирине 43 года. Она окончила РАНХиГС по специальности управление персоналом. До развода с мужем у них был общий бизнес. Позже женщина устроилась работать помощником руководителя, выполняя обязанности бухгалтера, администратора и юриста. Проработав несколько лет на этой должности, Ирина попросила повысить ей зарплату. На тот момент она получала 40 тысяч рублей, а ее молодые коллеги – по 60 тысяч. Однако руководитель дал отказ.
Уже год сибирячка не может найти хорошую работу. Ее приглашают на различные собеседования, но позже высылают отказ. Работодатели сразу спрашивают ее возраст и наличие детей, предпочитая брать сотрудников моложе.
При отказах Ирина старается задавать вопросы про свой возраст, но ответы всегда неоднозначные. За последние дни женщина сделала 10 откликов на вакансии, но уже получила два отказа – в этих компаниях указан молодой коллектив.