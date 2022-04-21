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Posted 21 апреля 2022, 05:59

Published 21 апреля 2022, 05:59

Modified 16 августа 2022, 22:33

Updated 16 августа 2022, 22:33

Великая пятница 2022: что можно в самый строгий день поста 22 апреля

Великая пятница 2022: что можно в самый строгий день поста 22 апреля

21 апреля 2022, 05:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Великая или Страстная пятница наступает в предпоследний день Страстной седмицы – за два дня до Великой Пасхи. По приданию, именно в пятницу распяли Иисуса Христа на кресте. Что можно делать в самый строгий день поста, а от чего лучше воздержаться, - в материале Atas.info.

Великая пятница 22 апреля 2022 года считается одним из самых строгих дней Великого поста. В эту дату лучше посетить храм, молиться и помогать своим близким.

Что можно делать в Великую пятницу

Страстную пятницу важно посвятить молитвам, смирению и помощи близким. В этот день христиане вспоминают, как Иисус Христос был осужден на смерть – Спасителя распяли на кресте у горы Голгофы. В память об этом верующие соблюдают строгий пост.

В Великую пятницу полагается посетить храм. Там, на богослужении вспоминают мученическую смерть Иисуса. Многие люди воздерживаются в этот день от еды, потому что он считается самым строгим в Великий пост.

В этот день принято находиться в кругу семьи и отказаться от застолья, если какой-либо праздник выпадает на Страстную пятницу.

Что нельзя делать в Великую пятницу

Так как Страстная пятница является самым строгим днем Великого поста, верующие отказываются от приема пищи, тем самым вспоминая страдания Иисуса.

Запрещено употреблять алкогольные напитки, так как Великая пятница является днем скорби.

Необходимо удержаться от веселья. Если на Страстную пятницу выпадает День рождения или другой праздник, лучше всего перенести мероприятия на другой день.

Запрещено мыться и убираться. Все это вы должны сделать в Чистый четверг, который предшествует Страстной пятнице.

Не рекомендуется в Великую пятницу заниматься близостью. В РПЦ это считается грехом.

Напомним, что православные верующие в последнюю неделю перед Пасхой вспоминают последние дни земной жизни Христа, а также его смерть на кресте и погребение – эти дни называют Страстной неделей или Страстной седмицей. Что нельзя делать в это время – в материале Atas.info.

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#Эмилия Губарева#Культура#Вера#Великий пост#Православие#Церковь#Религия
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