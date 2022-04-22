В Новосибирской области произошло почти 500 ДТП из-за плохого состояния дорог

В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что в 2021 году в регионе произошли 963 дорожно-транспортных происшествий. Из них в 461 случае были обнаружены недочеты в состоянии дорог. Так, 43 человека погибли из-за того, что в нужном месте не было дорожной разметки или она была едва заметна. 571 новосибирцев пострадали по этой же причине.