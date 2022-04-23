Какие поздравления нельзя пересылать на Пасху 2022

Posted 23 апреля 2022, 10:58
Published 23 апреля 2022, 10:58
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
Не стоит забывать, что некоторые поздравления являются признаком дурного тона. Помимо традиционных и правильных открыток существуют и «оригинальные поздравления», от которых лучше всего отказаться. Какие открытки лучше всего не пересылать – читайте в материале Atas.info.
По традиции, символом светлой Пасхи являются крашеные яйца, куличи, и сам образ Воскресшего Иисуса Христа. Именно такие изображения приветствуются в качестве открыток, которые можно пересылать всем православным – коллегам, семье и друзьям.
В качестве текстового сопровождения к картинкам стоит написать «Христос воскресе!» и от души добавить наилучшие пожелания. Если же такое сообщение прислали вам, то нужно ответить «Воистину воскресе!».
Часто люди не задумываются, как поздравлять верующих в церковные праздники. Многие хотят найти оригинальные поздравления и изображения, на которых, например, изображены раздетые женщины с пожеланиями всех благ. Также присылают пасхальных зайцев, картинки с алкоголем или другими подобными изображениями. Зачастую открытки сопровождаются язвительными текстами или цитатами из анекдотов.
Такие поздравления считаются признаком дурного тона. Предполагается, что человек, который прислал такое изображение – не почитает православные праздники и обычаи.
Напомним, в иерусалимском храме Воскресения Христова традиционно пройдет церемония схождения Благодатного огня. В прямом эфире это событие покажут несколько российских телевизионных каналов. Прямую трансляцию из Иерусалима в этом году будут вести телеканалы – НТВ, «Россия 1» и Первый канал.