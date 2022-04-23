Какие поздравления нельзя пересылать на Пасху 2022

Часто люди не задумываются, как поздравлять верующих в церковные праздники. Многие хотят найти оригинальные поздравления и изображения, на которых, например, изображены раздетые женщины с пожеланиями всех благ. Также присылают пасхальных зайцев, картинки с алкоголем или другими подобными изображениями. Зачастую открытки сопровождаются язвительными текстами или цитатами из анекдотов.