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Posted 21 апреля 2022, 06:51

Published 21 апреля 2022, 06:51

Modified 16 августа 2022, 22:33

Updated 16 августа 2022, 22:33

Работать – грех, и другие приметы на Пасху 24 апреля 2022

Работать – грех, и другие приметы на Пасху 24 апреля 2022

21 апреля 2022, 06:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Великая Пасха – это главнейшее событие церковного года. По преданию, этот день символизирует воскресение Иисуса Христа. В 2022 году верующие празднуют Пасху 24 апреля. С этим днем связаны многие традиции и запреты, подробнее – в материале Atas.info.

24 апреля 2022 в России празднуется Светлое Христово Воскресение – Пасха Господня. Для каждого христианина – это торжество является главным праздником. Смысл этого праздника заключается в освобождении от духовного рабства, от власти смерти и греха. К празднованию Пасхи готовятся всю Страстную седмицу.

Что можно в Пасху

В этот день лучше всего посетить церковь, освятить куличи, яйца и воду;

Важно исповедаться и причаститься;

Угощайте гостей продуктами из Пасхальной корзины;

Можно есть еду и пить в меру. Также допускается возможность употребления красного вина;

Принято проявлять милосердие и помогать нуждающимся;

Скорлупу от освященных яиц принято не выбрасывать, а сжигать;

Разрешено мыться.

Что запрещено в Пасху

В этот день нельзя переедать и чрезмерно употреблять спиртные напитки;

Запрещено ругаться, выяснять отношения с близкими и скверно выражаться;

Откажитесь от уборки. Все домашние дела лучше всего сделать в Чистый четверг;

Не трудитесь в огороде. В этот день лучше отдохнуть, так как любая работа в день Пасхи считается грехом;

Нельзя выбрасывать остатки пасхальной еды, в особенности освящённой. Лучше угостить ей животных и птиц;

В день Пасхи нельзя готовить куличи и красить яйца. Это необходимо сделать заранее;

Нельзя жадничать и отказывать в милостыне и помощи;

Лучше всего начать этот день ранним утром. Не рекомендуется спать долго.

Какие существуют приметы на Пасху

Брать деньги в этот день нужно левой рукой, а отдавать — правой;

Если на Пасху идет дождь, то и вся весна будет дождливая;

Если во время праздничного застолья у себя в тарелке вы обнаружите муху или другую букашку — в грядущем году получите предложение руки и сердца;

Если умыться на Пасху чистой водой из колодца или ручья — все болезни смоются.

Ранее Atas.info писал, что можно православным, а что нельзя в дни Страстной недели. Так, во время Страстной седмицы верующим стоит отказаться от тяжелой работы, но по дому можно выполнять повседневные задачи. Однако свободное время нужно посвятить молитве и посещению храмов.

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