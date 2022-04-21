Работать – грех, и другие приметы на Пасху 24 апреля 2022

Ранее Atas.info писал, что можно православным, а что нельзя в дни Страстной недели. Так, во время Страстной седмицы верующим стоит отказаться от тяжелой работы, но по дому можно выполнять повседневные задачи. Однако свободное время нужно посвятить молитве и посещению храмов.