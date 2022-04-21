Работать – грех, и другие приметы на Пасху 24 апреля 2022

Posted 21 апреля 2022, 06:51
Published 21 апреля 2022, 06:51
Modified 16 августа 2022, 22:33
Updated 16 августа 2022, 22:33
24 апреля 2022 в России празднуется Светлое Христово Воскресение – Пасха Господня. Для каждого христианина – это торжество является главным праздником. Смысл этого праздника заключается в освобождении от духовного рабства, от власти смерти и греха. К празднованию Пасхи готовятся всю Страстную седмицу.
В этот день лучше всего посетить церковь, освятить куличи, яйца и воду;
Важно исповедаться и причаститься;
Угощайте гостей продуктами из Пасхальной корзины;
Можно есть еду и пить в меру. Также допускается возможность употребления красного вина;
Принято проявлять милосердие и помогать нуждающимся;
Скорлупу от освященных яиц принято не выбрасывать, а сжигать;
Разрешено мыться.
В этот день нельзя переедать и чрезмерно употреблять спиртные напитки;
Запрещено ругаться, выяснять отношения с близкими и скверно выражаться;
Откажитесь от уборки. Все домашние дела лучше всего сделать в Чистый четверг;
Не трудитесь в огороде. В этот день лучше отдохнуть, так как любая работа в день Пасхи считается грехом;
Нельзя выбрасывать остатки пасхальной еды, в особенности освящённой. Лучше угостить ей животных и птиц;
В день Пасхи нельзя готовить куличи и красить яйца. Это необходимо сделать заранее;
Нельзя жадничать и отказывать в милостыне и помощи;
Лучше всего начать этот день ранним утром. Не рекомендуется спать долго.
Брать деньги в этот день нужно левой рукой, а отдавать — правой;
Если на Пасху идет дождь, то и вся весна будет дождливая;
Если во время праздничного застолья у себя в тарелке вы обнаружите муху или другую букашку — в грядущем году получите предложение руки и сердца;
Если умыться на Пасху чистой водой из колодца или ручья — все болезни смоются.
Ранее Atas.info писал, что можно православным, а что нельзя в дни Страстной недели. Так, во время Страстной седмицы верующим стоит отказаться от тяжелой работы, но по дому можно выполнять повседневные задачи. Однако свободное время нужно посвятить молитве и посещению храмов.