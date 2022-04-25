Колонну парада Победы возглавит легендарный танк Т-34 в Новосибирске

На парад Победы выведут ГАЗ-2330 «Тигр», БТР-80 и более современный – 82. Также, боевые машины – БМ-21 «Град», технику связи и зенитную. А вот в 2022 году зрителей оставят без современных тяжелых танков. Их проезд отменили, чтобы не повредить дороги в центре Новосибирска.