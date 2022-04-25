Колонну парада Победы возглавит легендарный танк Т-34 в Новосибирске

Posted 25 апреля 2022, 09:57
Published 25 апреля 2022, 09:57
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
Традиционно парад Победы 9 мая в Новосибирске возглавит танк Т-34, а за ним последует по площади Ленина более 40 единиц другой военной техники. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности командующего общевойсковым объединением Центрального военного округа Олег Короткевич на пресс-конференции в ТАСС.
Парад Победы откроет рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса. За ними пойдут парадные расчеты силовых ведомств. Всего, по словам Короткевича, в шествии примут участие 2284 человека, из которых 921 военнослужащий от Министерства обороны и остальные из других ведомств.
«Также запланированы полеты авиации над Новосибирском. Это два вертолета Ми-8 и два самолета Миг-31. Во время исполнения гимна России дадут пять залпов салюта», - добавил Олег Короткевич.
На парад Победы выведут ГАЗ-2330 «Тигр», БТР-80 и более современный – 82. Также, боевые машины – БМ-21 «Град», технику связи и зенитную. А вот в 2022 году зрителей оставят без современных тяжелых танков. Их проезд отменили, чтобы не повредить дороги в центре Новосибирска.