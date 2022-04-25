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Posted 25 апреля 2022, 09:18

Published 25 апреля 2022, 09:18

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Участников Парада Победы в Новосибирске протестируют на COVID-19

Участников Парада Победы в Новосибирске протестируют на COVID-19

25 апреля 2022, 09:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Предварительные ПЦР-тесты сдадут ветераны.

В Новосибирске участники Парада Победы 9 мая сдадут тест на коронавирус. Об этом 25 апреля проинформировал заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

Празднование Дня Победы в Новосибирской области пройдет в очном режиме. Однако в полном формате также будет ряд коронавирусных ограничений. Ветераны, которые примут участие в Параде, будут предварительно протестированы на Covid-19.

Также ПЦР-тесты сдадут сопровождающие их лица. Организаторы мероприятия и те, кто будет напрямую взаимодействовать с ветеранами, обязаны находиться в масках.

Сергей Нелюбов добавил, что в Новосибирской области проживает более 7-митысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них более 6 222 – труженики тыла.

Напомним, масочный режим введут в Новосибирской области после майских праздников. Губернатор Андрей Травников озвучил возможность введения масочного режима в медучреждениях, а также введение ПЦР-тестов и температурного контроля.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Коронавирус#9 мая#День Победы
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