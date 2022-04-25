atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 апреля 2022, 04:55

Published 25 апреля 2022, 04:55

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Масочный режим введут в Новосибирской области после майских праздников

Масочный режим введут в Новосибирской области после майских праздников

25 апреля 2022, 04:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Андрей Травников озвучил возможность введения масочного режима в медучреждениях, а также введение ПЦР-тестов и температурного контроля.

Губернатор Новосибирской области поручил рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер против коронавируса после майских праздников. Об этом Андрей Травников сообщил во время оперативного совещания 25 апреля.

«С учетом текущей достаточно благоприятной обстановки я бы не вводил никакие ограничительные мероприятия. Считаю разумным в первые дни после майских праздников ввести обязательный масочный режим в медицинских учреждениях, где будет проходить большой поток пациентов, а также рассмотреть возможность проведения дополнительного ПЦР-тестирования и температурного контроля», - добавил глава региона.

Губернатор поручил проработать вопрос и определить адресные группы населения, где целесообразно провести дополнительное ПЦР-тестирование после длинных выходных дней. Как сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов, заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе продолжает снижаться. На прошлой неделе было зарегистрировано всего 935 случаев заражения ковидом.

Напомним, отмена масочного режима произошла в Новосибирске 30 марта 2022. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление № 41, которое приводит масочный режим в рекомендательный характер.

Материалы по теме
Отмена масочного режима в Новосибирске с 30 марта: постановление губернатора № 41Губернатор объяснил отмену масочного режима в Новосибирской областиНовосибирский минздрав разъяснил правила рекомендательного масочного режима
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Масочный режим#Коронавирус
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика