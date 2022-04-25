Масочный режим введут в Новосибирской области после майских праздников

Posted 25 апреля 2022, 04:55
Published 25 апреля 2022, 04:55
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
Губернатор Новосибирской области поручил рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер против коронавируса после майских праздников. Об этом Андрей Травников сообщил во время оперативного совещания 25 апреля.
«С учетом текущей достаточно благоприятной обстановки я бы не вводил никакие ограничительные мероприятия. Считаю разумным в первые дни после майских праздников ввести обязательный масочный режим в медицинских учреждениях, где будет проходить большой поток пациентов, а также рассмотреть возможность проведения дополнительного ПЦР-тестирования и температурного контроля», - добавил глава региона.
Губернатор поручил проработать вопрос и определить адресные группы населения, где целесообразно провести дополнительное ПЦР-тестирование после длинных выходных дней. Как сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов, заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе продолжает снижаться. На прошлой неделе было зарегистрировано всего 935 случаев заражения ковидом.
Напомним, отмена масочного режима произошла в Новосибирске 30 марта 2022. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление № 41, которое приводит масочный режим в рекомендательный характер.