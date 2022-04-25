Масочный режим введут в Новосибирской области после майских праздников

«С учетом текущей достаточно благоприятной обстановки я бы не вводил никакие ограничительные мероприятия. Считаю разумным в первые дни после майских праздников ввести обязательный масочный режим в медицинских учреждениях, где будет проходить большой поток пациентов, а также рассмотреть возможность проведения дополнительного ПЦР-тестирования и температурного контроля», - добавил глава региона.