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Posted 31 марта 2022, 10:29

Published 31 марта 2022, 10:29

Modified 17 сентября 2022, 07:22

Updated 17 сентября 2022, 07:22

Новосибирский минздрав разъяснил правила рекомендательного масочного режима

Новосибирский минздрав разъяснил правила рекомендательного масочного режима

31 марта 2022, 10:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Снимать маску не разрешили некоторым категориям новосибирцев.

В среду, 30 марта 2022 года, обязательный масочный режим перевели в рекомендательный в Новосибирской области. По этому случаю региональное министерство здравоохранение объяснило, кому и где можно не носить маски.

Глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов в ходе брифинга 31 марта отметил, что в регионе отмечено снижение заболеваемости COVID-19. Это позволило снять обязательный масочный режим и перепрофилировать ковидные госпитали.

Однако это не значит, что в области перестанут соблюдать санитарные нормы. Для работников сферы услуг, медицины, торговли, общественного транспорта сохраняется обязательное ношение масок.

«Масочный режим доказал свою эффективность, сейчас он носит рекомендательный характер, но при этом мы призываем жителей, обезопасить себя и окружающих, использовать маску», - сказал министр.

Также Константин Хальзов заключил, что пандемия ещё закончилась. Он призвал всех новосибирцев пройти ревакцинации, если время для неё пришло.

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