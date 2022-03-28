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Масочный режим в Новосибирской области не стали отменять 28 марта 2022

28 марта 07:51
Фото: pixabay.com
Данный вопрос даже не стали обсуждать.

В Новосибирске не стали отменять масочный режим. Сегодня в правительстве прошло оперативное совещание, на котором должны были обсудить отмену масочного режима.

Решение планировали включить в повестку дня. Однако вопрос рассматривать не стали.

Ранее ожидалось, что масочный режим отменят в понедельник, 28 марта. Вопрос должен был решиться на заседании оперативного штаба.

Решение о снятии антиковидных мер поддержал губернатор региона Андрей Травников. Однако 21 марта Роспотребнадзор попросил отложить отменять масочный режим. Тогда же губернатор Новосибирской области предположил, что масочный режим может стать рекомендательной мерой.

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