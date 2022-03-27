Ранее отмену масочного режима поддержал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Но, спустя неделю, Роспотребнадзор предложил отложить принятие этого решения. Это связано с большим ростом заболеваемости ОРВИ в регионе. На прошлой неделе фиксировалось превышение эпидемиологического порога на 30% у взрослого населения. Однако заболеваемость Covid-19 продолжает идти на спад. По данным оперштаба, на 27 марта количество зараженных достигает 268 человек.