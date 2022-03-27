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Завтра 28 марта могут отменить масочный режим в Новосибирской области

27 марта 08:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
Решение примут завтра, на совещании с оперштабом и Роспотребнадзором.

В Новосибирске 28 марта обсудят отмену масочного режима. Как отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, вопрос рассмотрит оперштаб и Роспотребнадзор.

Так, в понедельник 28 марта пройдет заседание оперативного штаба по ситуации в регионе с коронавирусом. На собрании могут принять решение об отмене ограничительных мер против COVID-19.

По словам главы минздрава, в первую очередь оперштаб будет опираться на данные Роспотребнадзора. К примеру, какой сейчас рост заболеваемости ОРВИ и ковидом, сама оценка ситуации и не только.

Ранее отмену масочного режима поддержал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Но, спустя неделю, Роспотребнадзор предложил отложить принятие этого решения. Это связано с большим ростом заболеваемости ОРВИ в регионе. На прошлой неделе фиксировалось превышение эпидемиологического порога на 30% у взрослого населения. Однако заболеваемость Covid-19 продолжает идти на спад. По данным оперштаба, на 27 марта количество зараженных достигает 268 человек.

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