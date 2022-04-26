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Posted 26 апреля 2022, 11:30

Published 26 апреля 2022, 11:30

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Экстремальную жару ожидают на майские праздники в Новосибирске

Экстремальную жару ожидают на майские праздники в Новосибирске

26 апреля 2022, 11:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирске ожидают жару до +21 градуса и ураганный ветер на майские праздники. Популярный онлайн сервис изменил прогноз погоды на 1-9 мая 2022 года.

По данным Gismeteo, в День Труда 1 мая в город придет потепление до +14 градусов. При этом ветер может разогнаться до 11 м/с.

Также малооблачно и прохладно будет со 2 по 4 мая. Столбики термометра максимум поднимутся до +9…+10 градусов. Ветер стихнет до 8 м/с. А об осадках можно не беспокоиться.

Температура начнет резко повышаться уже с четверга, 5 мая. После ночных заморозков в -1 градус в Новосибирск ворвется потепление до +12. А перед Днем Победы воздух прогреется до +21 градуса.

Однако небольшой дождь всё же омрачит настроение новосибирцев 9 мая. В этот день в городе возможны ураганные ветра до 14 м/с и всего 11 градусов тепла.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#День Победы
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