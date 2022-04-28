График выплаты детских пособий в мае 2022

Выплаты упадут на карты беременным, одиноким родителям детей от 8 до 16 лет (включительно). Также ожидаются пособия по уходу за ребенком до полутора лет, ежемесячные выплаты членам семей военнослужащих; выплаты, гражданам, подвергшимся воздействию радиации и другим.