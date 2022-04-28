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Posted 28 апреля 2022, 06:31

Published 28 апреля 2022, 06:31

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

График выплаты детских пособий в мае 2022

График выплаты детских пособий в мае 2022

28 апреля 2022, 06:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Уже завтра, 29 апреля 2022 года, новосибирские семьи с детьми и военнослужащих, а также чернобыльцы получат социальные выплаты. График перечисления пособий для Atas.info подготовили в ПФР.

Единый день выплат – это 3 мая, однако в 2022 году он выпадает на выходной. Поэтому деньги поступят в банки семей по Новосибирской области 29 апреля.

Выплаты упадут на карты беременным, одиноким родителям детей от 8 до 16 лет (включительно). Также ожидаются пособия по уходу за ребенком до полутора лет, ежемесячные выплаты членам семей военнослужащих; выплаты, гражданам, подвергшимся воздействию радиации и другим.

«Порядок выплат предусматривает перечисление данных пособий за прошедший месяц, таким образом, 29 апреля будет произведена досрочная выплата за апрель текущего года», - уточнили в ПФР.

Те, кто получает пособия почтовыми отделениями, начислят с 3 по 25 мая 2022 года.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#Россия
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