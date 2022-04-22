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Posted 22 апреля 2022, 07:19

Published 22 апреля 2022, 07:19

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Все выплаты женам и детям военнослужащих – полный список пособий по линии ПФР

Все выплаты женам и детям военнослужащих – полный список пособий по линии ПФР

22 апреля 2022, 07:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Беременные жены, вдовы и дети военнослужащих претендуют на получение разовой и в некоторых случаях ежемесячной выплаты. При каких условиях пособия положены и их размеры – рассказываем в материале Atas.info.

Единовременную выплату в праве получить беременная жена военнослужащего по призыву, которая находится на сроке не менее 180 дней. Тоже касается, если муж учится на первом курсе военного училища. Размер выплаты в Новосибирской области составляет 38 904, 91 рубля.

Также ежемесячное пособие назначает Пенсионный фонд России детям военнослужащего по призыву. Выплата составляет в нашем регионе 16 673,54 рубля в месяц. Она выплачивается со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала отцом военной службы по призыву.

Ребенку штатного военного назначается ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых. Её могут получить только ученики общеобразовательных школ. Размер с учетом районного коэффициента в нашем регионе составляет 29 511,38 руб.

Ещё ежемесячно получают 3 202, 26 рубля по линии ПФР дети, погибшего при исполнении служебных обязанностей или умершего вследствие военной травмы военнослужащего. Также на пособие претендуют вдовы и совершеннолетние дети-инвалиды.

Один раз в 10 лет единовременную выплату на ремонт дома получают члены семьи солдата-военного или сотрудника силовых ведомств, который погиб и был кормильцем в семье. К получателям относятся вдовы (вдовцы) и дети. А размер пособия рассчитывается путем умножения стоимости ремонта 1 кв. метра площади частного дома.

Кроме того, эти категории новосибирцев могут получить компенсацию коммунальных платежей в размере 60% расходов. Речь также о разовом вызове электрика или сантехника, установке стационарного телефона и абонентскую плату.

Кроме того, на ежемесячную компенсацию имеют право члены семьи погибшего военного, инвалида из-за боевой травмы. Её размер зависит от категории лиц.

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