Все выплаты женам и детям военнослужащих – полный список пособий по линии ПФР

Один раз в 10 лет единовременную выплату на ремонт дома получают члены семьи солдата-военного или сотрудника силовых ведомств, который погиб и был кормильцем в семье. К получателям относятся вдовы (вдовцы) и дети. А размер пособия рассчитывается путем умножения стоимости ремонта 1 кв. метра площади частного дома.