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Posted 29 апреля 2022, 07:21

Published 29 апреля 2022, 07:21

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Что изменится в жизни новосибирцев с 1 мая 2022 года

Что изменится в жизни новосибирцев с 1 мая 2022 года

29 апреля 2022, 07:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новые правила и законы вступают в силу в России с 1 мая 2022 года. Рассказываем, как изменится жизнь россиян, в том числе новосибирцев.

Некоторые изменения коснутся социальных выплат. Так, с 1 мая ежемесячные пособия начнут получать на детей от 8 до 17 лет семьи с низким доходом.

Эти выплаты запретят списывать на погашение кредитов и в рамках исполнительного производства. Об этом пишут «Новые известия».

Также летчиков и шахтеров ожидает прибавка к пенсии. А по системе быстрых платежей (СБП) осуществлять операцию станет возможно максимум на 1 миллион рублей.

- С 17 мая жильцы смогут запретить рекламу на своем многоквартирном доме.

- С 23 мая расширяется список сильнодействующих веществ, за сбыт которых положено уголовное наказание.

- С 29 мая сотрудники Центробанка, Сбербанка и инкассаторы смогут задерживать преступников.

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#Общество#Новосибирск#Россия
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