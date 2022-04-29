Красная горка 1 мая 2022 - что означает праздник: приметы, обычаи, запреты

Иголки нужно воткнуть в хлеб крестом и посыпать густо солью. На ночь его нужно поставить у порога, а наутро убрать на высокую полку. Хранить хлеб необходимо целый год. Если за этот год жених так и не появился, то хлеб нужно покрошить птицам (лучше голубям) со словами: «Сколько крошек здесь, столько и женихов в мою жизнь».