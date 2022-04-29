Красная горка 1 мая 2022 - что означает праздник: приметы, обычаи, запреты

Posted 29 апреля 2022, 07:02
Published 29 апреля 2022, 07:02
Modified 16 августа 2022, 22:34
Updated 16 августа 2022, 22:34
1 мая 2022 празднуется Красная горка. Это народное название первого воскресенья после Пасхи. У восточных славян Антипасха была праздником начала весны - с кострами, хороводами, ярмарками невест, закликанием весны. Именно в этот день после великого поста начинали играть свадьбы, проводить венчания. Рассказываем, что означает этот праздник, какие существуют приметы, обычаи и запреты.
По другому церковному названию Красная горка – это Фомино воскресенье. Праздник основан на евангельском рассказе о неверующем апостоле. Когда Христос воскрес и предстал перед своими учениками, среди них не было Фомы, который поэтому в чудо и не поверил. Однако через неделю Спаситель явился Фоме, и тот убедился в воскрешении Иисуса. В нашем лексиконе до сих пор употребляется фраза «Неверующий Фома».
Также Красную горку называют Антипасхой. Такое название несет смысл «повторение» праздника Пасхи. Иначе говоря – окончание пасхальных торжеств и началом Радуницы. Красная горка - веселый, радостный праздник весны, счастья, радости и его непременно нужно встречать с чистым и открытым сердцем, с добротой в душе, соблюдая множество примет, обрядов и суеверий.
Красная горка в 2022 году начинается с первого воскресения от Светлого праздника Пасхи, завершая пасхальную неделю и открывает Фомину неделю, в течение которой необходимо посетить кладбище и помянуть усопших.
Большинство обрядов на Красную горку связаны со сватовством и свадьбами. Недаром считалось, что это время — самое лучшее для свадебных торжеств. Одним из главных обрядов являлся выкликание молодоженов. Так, парни и девушки веселой толпой посещали дома молодых людей, что вступили в брак в течение прошлого года.
Много обрядов проводилось с использованием яиц. Красные яйца катали по молодой весенней траве, чтобы узнать, каким будет год, семейная жизнь, скоро ли вступишь браком и многое другое.
Чтобы будущий год был удачным и благополучным, нужно с утра надеть на себя одежду красного цвета и проходить в ней до вечера.
Приметы по погоде
Если на Красную горку погода ясная и теплая, то год будет благополучным, а урожай богатым;
Много птиц на деревьях и кустах – к добру;
Если в этот год пойдет дождь, то следует умыться дождевой водой, тогда до старости сохранишь здоровье и красоту;
Первый гром на Красную горку предвещает всем собравшимся на гулянье благополучие и здоровье.
На замужество
Для проведения этого обряда нужны круглый черный хлеб и две новые швейные иголки, которыми еще никогда не шили. На первую иглу нужно наговорить такие слова: «Молодец - удалец, принеси мне для венчания венец, как тебя звать - величать, так сваты знают, а мне, рабе Божьей (имя), кольцо венчальное на руку, а хлеб да соль на стол».
На вторую иглу нужно сказать: «Я - красна девица, мила да румяна, с веретенцем играла, жениха – супруга зазывала. Ты, мой суженый, боярин или купец, или на дуде игрец, заходи в мой дом, садись за мой стол, мне руку подай, своей милой называй».
Иголки нужно воткнуть в хлеб крестом и посыпать густо солью. На ночь его нужно поставить у порога, а наутро убрать на высокую полку. Хранить хлеб необходимо целый год. Если за этот год жених так и не появился, то хлеб нужно покрошить птицам (лучше голубям) со словами: «Сколько крошек здесь, столько и женихов в мою жизнь».
Если же жених появился, то хлеб нужно пустить по реке со словами: «За все благодарю». Иголки из каравая не следует выбрасывать, этими иглами подшивают подол свадебного платья, чтобы муж всегда верен был, а затем хранят в потайном месте.
На богатство
Есть примета, что если бросить монетку в колодец на Красную горку, то скоро твоя жизнь изменится в лучшую сторону в материальном плане.
Начиная со Страстной пятницы и до самой Красной горки нельзя заниматься грязной работой, стирать, мыть полы, работать в огороде.
Всю пасхальную неделю и на Красную горку нельзя мыться, но есть исключение - разрешено мыться тем, кто занимается тяжелой и грязной работой, а также тем, кто вернулся из дальней поездки.
В этот праздник нельзя напиваться, сквернословить, ссориться с людьми, Считается, что если с кем-либо поссоришься на Красную горку, то до самой Троицы не сможешь с этим человеком отношения наладить.
В этот день разрешается сходить в храм и прочитать последний раз пасхальную молитву.
В день Антипасхи молитвы обладают чудесной силой, они быстрее доходят до Господа и помогают решить все проблемы в любой сфере жизни.
Этот день можно провести на природе в кругу своих родных и близких.
Для того, чтобы в течение всего следующего года быть здоровыми и благополучными, нужно веселиться и радоваться весне и природе.
По преданию, в течение пасхальной недели важно подать милостыню хотя бы одному нищему. Лучше всего помочь родственником, которые испытывают финансовые затруднения.